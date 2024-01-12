1965 yılında Kahramanmaraş Göksun ilçesinde doğdu. İlçedeki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

Polis Akademisi "Özel Eğitim Bölümü"ne bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak "kamu yönetimi uzmanı" unvanını aldı.

Kısa süre mali müşavirlik yapan Güngör, Türkiye Vakıflar Bankası'nda mali analist olarak bir süre çalıştı.



1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığında kontrolör, başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı. Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.

2008 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği de bulunan Güngör; evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası.

31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.