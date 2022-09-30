Olay, 27 Eylül günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Gece evi ilaçladıktan sonra uyuyan aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı.

Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen babaları evin önüne taksiyle geldi. Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü.

İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.