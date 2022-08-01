Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda dün gündüz saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Lokantanda çıkan kavgada bir grup, sıkıştırdığı şahsı tekme tokat dövdü. Dayak yiyen şahıs bir fırsatını bulunca oradan kaçarken, çevredekilerin de olayı film izler gibi izlediği görüldü. İkinci kavga görüntüsü ise dün akşam saatlerinde Bağcılar'da kayda geçti. Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgaya karışan taraflar bir süre sonra oradan uzaklaştı.