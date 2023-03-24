"Kuyumcukent" olarak da bilinen, altının takıya dönüştürüldüğü Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'ne depremlerin ardından "orta hasarlı" raporu verildi.

Yaklaşık 107 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren 450 firma, bunun üzerine güçlendirme çalışması yapılabilmesi için iş yerlerini boşaltmaya başladı.

Kuyumcular, atölyelerinde altın işleyen zanaatkarların kullandıkları malzemelerin çöp ve tozlarını da ramatçılar tarafından geri dönüştürülmesi için topladı.



