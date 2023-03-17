Gerçekleşen canlı yayına ülkedeki siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim katılarak, yardım telefonlarına cevap verdi.

Programa katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, 2014'te yaşanan sel felaketinde Türkiye'nin ilk yardım eden ülke olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ise "Şu anda en büyük ihtiyaç kalıcı konutlar. O konuda da inşaata başlandı, 1 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Dostlarımızın desteğiyle yaşananların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.