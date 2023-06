Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, güreş tutkunu olan Bertiz bölgesinde güreşin gelişmesi, kalkınması ve tanıtılması adına tesis projesi başlatmıştı. Bu kapsamda yenilenen mevcut güreş sahası, tribün kapasitesi artırılarak, sosyal donatılar bakımından daha zengin hale getirildi. Pandemi sonrasında ara verilen ve tesisin yenilenmesiyle bu yıl yapılması planlanan geleneksel Bertiz Boyalı Güreşleri, 25 Eylül’de düzenlenecek. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla yenilen Bertiz Boyalı Güreş Sahası, kulüp ve köy güreşleri için hummalı bir şekilde hazırlanıyor. Tesis ve güreşlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bertiz bölgemiz güreşi seven, takip eden ve gelecek nesillere aktarılması için çaba harcayan bir konumdadır. Bizlerde bu emeğe ve çabaya destek olarak bölgemize çok özel bir tesis kazandırdık. Güreşçilerimizin sağlıklı bir şekilde spor yapabilecekleri, seyircilerimizin huzurlu bir şekilde güreş organizasyonunu izleyebilecekleri bir tesis ortaya çıktı. Ben bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 25 Eylül’de de burada güzel bir güreş organizasyonuna imza atacağız.”