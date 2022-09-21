Son olarak dün geceden itibaren motorine gelen 1 lira 74 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.

ABD başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği, bu durumun da ekonomileri resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Dün 92,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 08.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artarak 92,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,36 dolardan alıcı buldu.

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 81 kuruştan, 23 lira 7 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 23 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 2 kuruşa indi.

Bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının toplantılarından çıkacak sonuçlara ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarının artışını kısıtlıyor.

Öte yandan, ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı kaydedildi. Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 92,29 ile 92,40 dolar aralığının direnç, 91,83 ile 91,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Diğer yandan brent petrolde yaşanan bu düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.