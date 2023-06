Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Masal Parkı içerisinde 2017 yılında açılan "Mutlu Kafe'de toplam 20 özel gereksinimli birey görev yapıyor. Down sendromluların çalıştığı Mutlu Kafe'de garsonluk, komilik, servis hazırlanması, sofra düzeni gibi konularda hem uygulamalı eğitim alıyor, hem de aile bütçelerine katkı sunuyor. Yılın sadece bir günü değil her günü farkındalık oluşturarak, özel bireylerin sosyalleşmesini sağlayan kafede ne çalışanlar, birbirine ne de müşteriler, çalışanlara kızabiliyor. Günlük yaklaşık 8 saat eğitim ve mesai yaparak topluma karışan down sendromlu gençler, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor. Özel gereksinimli gençleri görenlerin uğramadan geçemediği kafede hem çalışanlar, hem müşteriler mutlu oluyor.

“Kalplerde nasır olmadığı sürece birlikte Türkiye'de başaramayacağımız hiçbir iş olmaz”

Kendisi de görme engelli olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Mutlu Kafe çalışanı down sendromlu gençlerin çok özel çalışanlar olduğunu belirterek, "Burası korumalı iş yeri. Burada gördükleriniz korumalı iş yerinin çalışanı özel çocuklarımız, özel gençlerimiz. Yıllar önce özlem duyduğumuz, 'bu gençlerimize de iş yok mu, işverenler iş vermez mi, çalışırken ne iş yaparlar' diyenlere cevaptır bu. Diyoruz ki yeter ki fırsat verin bizlere, onların yapacakları çok iş vardır. Burası herkesin mutlu olduğu Mutlu Kafe. Aslında ön yargıları var insanların. Başka kafeye gittiğinizde yakışıklı, endamlı bir garson size bir çayı getirir, ikinci çayı sallar. Ama benim bu talebelerim, hem kafe çalışanlarının hem de müşterilerin taleplerinin tümünü 'of' bile demeden yerine getirir" dedi.

Saat gibi dakikler

Daire Başkanı Çelebi, kafe çalışanı down sendromlu çocukların mesai saatlerine de fazlasıyla riayet ettiğini anlatarak, "Özel sektörde de gördüm kamu kurumda da böyledir işe gelirken de 10 dakika geç gelirler. İşten çıkarken de 20 dakika erken çıkarlar. Ama bizim gençlerimiz işe gelirken saate bakarlar bir dakika gecikmez, ama çok enteresandır ki iş bitiği zaman hadi ben gidiyorum derler. Ama saatinden önce asla çıkmaz. Bu bizim için çok önemli birim sorumluları birim amirleri çıkmadan onlar asla çıkmaz. Yeterki kalplerde engel olmasın. Kalplerde nasır olmadığı sürece birlikte Türkiye'de başaramayacağımız hiçbir iş olmaz. Ön yargıları ortadan kaldırıyoruz ve kaldırmaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımız bizim için down sendromlu değil, hatta müşteriler için bile bu gençlerimiz Okan beydir, Melih bey, Ayşe hanımdır. Biz bu gençlerimize böyle hitap ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yusuf Çelebi, projenin Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin'in bakanlık döneminde hazırladığı ve belediye başkanlığı görevinde hayata geçirdiği bir proje olduğunu da belirtti.

Özel gençler de mutlu

Down sendromlu çalışanlardan 25 yaşındaki Ozan Can Tutar da, çalışmanın ve sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Tost, çay, kahve servisi yapıyorum. Burada çok mutluyum" dedi.

Kafede çalışan 22 yaşındaki down sendromlu Nevin Altıparmak, insanları çok sevdiğini söyleyerek, "Burada çay, kahve servisi yapıyorum. Müşteriler beni çok seviyor. Ben de onları, herkesi çok seviyorum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.