Havalar soğuyor, pek çok bölgede yoğun kar yağışı da olan sert bir kış bekleniyor.

Ancak uzmanlar, Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'yı etkileyecek sert kışın Türkiye'de görülmeyeceğini belirtiyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tatlı, geçen yıla göre Türkiye'de ılıman bir hava beklendiğini belirterek, "Uzun vadeli baktığımız zaman Türkiye'yi kar açısından soğukluk açısından geçen yıllardan daha az kar bekliyoruz. Daha ılıman bir hava bekliyoruz geçen yıla göre. Mevsim normallerinin altında yağış bekliyoruz" dedi.

"Blokajdan dolayı soğuk hava yön değiştirdi"

Uzmanlara göre, Avrasya kar alanının yüz ölçümü son 56 yılın zirvesine çıktı.

Sibirya yüksek basıncı da arttı. Ancak bu soğuk hava dalgası blokaj etkisiyle İspanya'nın doğusuna geçemeyecek.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt ise şunları söyledi:

"Ben Aralık'ın ortasında aslında bir soğuk sistem bekliyordum ama hocama katılıyorum. O bir yön değiştirdi şu anda herhalde gelmeyecek gibi duruyor blokajdan dolayı."

Türkiye'de Sibirya soğuğunun yaşanma ihtimali bulunmuyor.