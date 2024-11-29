Şanlıurfa'da sokakta yürüyen 16 yaşındaki H.K., babası Hüseyin K.’yi (37) büfeden alkol alırken gördü.

BABASINA ATEŞ AÇTI

Büfenin içerisine giren H.K. ile babası Hüseyin K. arasında alkol tartışması yaşandı. Hüseyin K., alkol almasına karşı çıkan oğluna tokat attı.

Eve giden H.K., yanına silah alıp tekrar tekel bayisine döndü. Babasını dışarı çağıran H.K., ateş ederek vurdu.

Yaralanan babaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ile olay yerine giden polis ekipleri yaptı.

DURUMU AĞIR

Çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan babanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken 16 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.