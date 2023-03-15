Kipaş Holdingde Düzenlenen Toplantıya Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı Ve Sektör Temsilcileri Burada Şehre Dair Deprem Sonrası Son Gelişmeleri Paylaştılar.

Burada Kent Ekonomisine Dair Bilgiler Paylaşan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İş Dünyasının Ciddi Sorunlar Yaşadığını Dile Getirerek Biran Önce Yaraların Sarılması Gerektiğine Dikkat Çekti.

Başkan Buluntu Toplantı Sonrası Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Verimli Bir Toplantı Olduğuna Dikkat Çekerek Kent Olarak Biran Önce Üretime Geçmek İstediklerini Söyledi.