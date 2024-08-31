30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü vesilesiyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından kabul töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in ev sahipliğinde düzenlenen kabul töreninde, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra kent protokolü ve siyasiler ve stk temsilcileri katılım sağladı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıldönümünde gerçekleşen resepsiyonda aksu habere konuşan kent protokolü ve siyasiler günün anlam ve önemine dair anlamlı mesajlar verdiler.