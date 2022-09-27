Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İddiaya göre adliye bahçesinde jeneratörlerin bulunduğu bölgede bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İddiaya göre adliye bahçesinde jeneratörlerin bulunduğu bölgede bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
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