Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İddiaya göre adliye bahçesinde jeneratörlerin bulunduğu bölgede bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.