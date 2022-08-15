Yavşan Yaylası Tabiat Parkında ilk kez gerçekleştirilen Büyükler Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonasına katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı – AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

12 il 30 kulüpten 450 sporcunun katılım sağladığı Büyükler Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonasında pehlivanlar güreş severlerle bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise “Kahramanmaraş ata sporumuzun önemli bir parçasıdır” diye konuştu.