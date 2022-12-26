Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz kız demeden şehrin farklı lokasyonlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi’nde bulunan Koyuntaş Mezarlığı oldu. Mezarlık içerisinde ulaşımı sağlayan ve özellikle kış aylarında sorun teşkil eden ana ve ara yollar kilit parke ile kaplanıyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar neticesinde mezarlık yollarına toplamda 5 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla mezarlık içerisinde ulaşımı sağlayan yolların standardının artırılması hedefleniyor.