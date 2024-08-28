Büyükşehir Belediyesi, Andırın’ın Efirağızlı, Çiçekli ve Rifatiye mahallerinde kilit parke uygulamalarını tamamladı. Altınyayla – Akgümüş ve Boztopraklı – Kabaağaç grup yollarında ise genişletme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında da yol yenileme uygulamalarına kesintisiz devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca; Efirağızlı Mahallesi Karaveliler mevkii, Çiçekli Mahallesi Karahamzalı mevkii ve Rifatiye Mahallesi Serintepe mevkiinde gerçekleştirilen kilit parke ve bordür imalatları tamamlandı. Yerleşim yerlerine ulaşım sağlayan arterler toplam 10 bin metrekare kilit parke ve bordürle kaplandı. Altınyayla - Akgümüş ve Boztopraklı – Bulgurkaya – Alameşe – Kabaağaç grup yollarında ise genişletme, bakım onarım ve zemin hazırlığı uygulamaları sürüyor. Bölge ulaşımı için önem arz eden grup yollarında gerçekleştirilen çalışmalarla yerleşim yerlerinin ulaşım standardı iyileştirilerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.