Konteyner ve çelik konstrüksiyon iş yerlerinin kurulumu büyük ölçüde tamamlanırken, altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Çarşı, esnafların ticari faaliyetlerini güvenli ve modern bir ortamda sürdürebilmeleri için tasarlandı. Alanda su ve kanalizasyon bağlantıları tamamlanırken, çevre düzenlemeleri, yollar ve kilit parke çalışmaları da hızla hayata geçiriliyor.

Yeni geçici çarşının hizmete girmesiyle ticari hareketliliğin artması ve şehrin ekonomik yapısına katkı sağlanması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte esnaflar modern standartlara uygun iş yerlerine kavuşacak.