Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan ve desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve daha uygun fiyatla ekmek temini için Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimlerine devam ediyor.

Halk Ekmek Fabrikası’nda günlük 60 bin ekmek ve unlu mamulün üretimi devam ederken Başkan Fırat Görgel’in talimatları doğrultusunda Çölyak hastalarının glutensiz ekmek ihtiyacını karşılamak için glutensiz ekmek ve kurabiyelerin de satışına başlandı.

Onikişubat’ta; Haydarbey, Mimar Sinan, Necip Fazıl ve İstiklal mahalleleri ile Dulkadiroğlu’nda; Beyazıtlı, Duraklı, Mehmet Akif ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan toplam 8 halk ekmek büfesinden glutensiz ekmek ve kurabiyeler temin edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)