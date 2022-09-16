Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; ek ödenek talepleri, taşınmaz alımı ve imar plan teklifleri gibi pek çok konu görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’da hayata geçirilen Şehir Meydanı’na Göksun Belediye Başkanlığı yapmış merhum Celal Erzurum’un adının verilmesi karara bağlandı. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkanvekili Arif Şen, “Eylül ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.