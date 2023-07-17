Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır” denildi. Alımlar için başvuruların 12 Haziran 2023 ila 16 Haziran 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden online başvuru yapmaları gerekiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çeşitli dallarda 35 personel alımı yapacağını ilan etti. Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

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