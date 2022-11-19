Yatırımlar kapsamında Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik Kuzey Park projesi hızla yükseliyor.

Oluşturulan yeni yeşil alanda kazı, dolgu, elektrik ve sıhhi tesisat, zemin hazırlıkları ile bisiklet ve kaykay parkuru altyapı çalışmaları sürüyor.

30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje; koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet ve kaykay parkuru, interaktif oyun grupları, enstrümantal oyun elemanları, yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyaları gibi sosyal donatı alanlarını da içerisinde barındıracak.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak son derece konforlu ve standardı yüksek sosyal alanların yer aldığı tesisin şehrin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Güngör: Yeşil Alanların Varlığını Önemsiyoruz

Kuzey Park’ta devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehirlerin marka değeri, fiziki yapıların yanı sıra standardı ve konforu yüksek yeşil alan sayısıyla ve niteliğiyle de doğru orantılıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de şehrimizde ulaşılabilir, standardı yüksek, aktif ve her yaştan vatandaşımızın gelip konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanların varlığını çok önemsiyoruz. Bu noktada şehir merkezimiz ve ilçelerimizdeki yeşil alanların sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun bu noktada çok büyük mesafe kat ettik. Yerleşim yerlerimize kazandırdığımız millet bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanlarıyla hemşehrilerimizin bu ihtiyacını büyük ölçüde karşıladık. Bu noktada çalışmalarımız artarak devam ediyor” ifadelerine yer verdi.