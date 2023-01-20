Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden konsere, konferanstan söyleşiye çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, usta oyuncu Hakan Bilgin ve Kadir Çöpdemir’in katılımıyla ‘Diziler Mahallemizi Neden Terk Ettiler?’ temalı konferans düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Bilgin ve Çöpdemir; televizyonun toplumsal hayata entegrasyonu, sosyal medyanın yaygınlaşması, dizi-film sektörünün değişimi ve gelişimi, günümüz dizileri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı. Konuşmacılar, programda katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı. Dinleyiciler, etkinliğin çok verimli ve eğlenceli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.