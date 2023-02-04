Düzenlenen Konsere Müzik Severler Yoğun Katılım Sağladı.

Olumsuz Hava Koşullarına Rağmen Salonu Dolduran Kalabalık Söylenen Şarkı Ve Türkülere Eşlik Ederek Unutamayacakları Bir Gün Yaşadı.

Burada Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Durmuş Kendilerine Destek Olan Herkese Teşekkür Etti.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehtap Toraman İse Çeşitli Konserler Verdiklerini Belirterek Kahraman Kentte De Böyle Bir Konser Vermekten Gurur Duyduklarını Dile Getirdi.