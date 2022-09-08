Bu Kapsamda Hayata Geçirilen “Şehrimi Tanıyorum” Projesine Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi. 11 İlçenin Tamamında 18 – 65 Yaş Aralığındaki Kadınlara Yönelik Gerçekleştirilen Kültür Ve Tanıtım Gezisinde Kırsal Mahallelerde İkamet Eden Kadınlar, Şehrin Tarihi Ve Turistik Mekânlarını Ziyaret Etme Fırsatı Buluyor.

Bugün İse Afşin’den Gelen Kadınlar Kahramanmaraş’ın Birçok Noktasını Gezerek Rehberler Eşliğinde Bilgiler Aldı.

Kültür Spor Ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Projeyi Çok Önemsediklerine Dikkat Çekerek Bu Sayede Kahramanmaraş’ı Herkese En Güzel Şekilde Tanıtmayı Hedeflediklerini Sözlerine Ekledi.