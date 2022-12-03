Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde kurulan ve ilk kez Ekim ayında dinleyici karşısına çıkan Türk halk müziği korosu, Aralık ayında ikinci kez sahne alarak müzik severlerin karşısına çıktı.

Bir birinden güzel Anadolu ve Türk halk müziğinin nadide parçalarını seslendiren 38 kişilik koro müzik severlerden tam not aldı.



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlisi Dr. Alper Şakalar şefliğinde gerçekleşen konsere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve müzik severler katıldı.