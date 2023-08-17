Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki yürüyüş yollarının bazalt ve bordürleri yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; proje kapsamında Binevler bölgesinin en işlek arterlerinde asfalt yenileme, yürüyüş yolu imalatı, çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarının etaplar halinde devam ettiği, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen arterlerle bölgenin ulaşım standardının ve katma değerinin artacağı belirtildi.