Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehrin pek çok noktasında yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Budaklı Grup Yolu oldu. Ekipler, bölgedeki birçok mahalle tarafından yoğun olarak kullanılan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamalara sebebiyet veren 20 kilometre uzunluğundaki grup yolunda sathi asfalt uygulamalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla grup yolunun baştan uca yenilenerek mahallelerin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Yolumuz Büyükşehir’le Yenileniyor

Gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının bölge ulaşımı için son derece önemli olduğunu belirten Budaklı Mahalle Muhtarı Ömer Çitil, “Bölgedeki mahallelerin ulaşımda yoğun olarak kullandığı 20 kilometre uzunluğundaki grup yolumuz deforme olduğu için kullanılamaz hale gelmişti. Mahallemize ulaşım problem oluşturuyordu. Büyükşehir Belediyemiz grup yolumuzda yenileme çalışmalarına başladı. Mahallemizin ulaşım sorunu Büyükşehir Belediyesi’yle çözüme kavuşuyor. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.