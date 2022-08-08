Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını geliştirmek için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun ilçesinde Kavşut grup yolundan Güldağ Mahallesi Köyyeri mevkiine ulaşım sağlayan 3,2 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt öncesi zemin hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgede gerçekleştirilen genişletme ve dolgu sıkıştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sathi asfalt uygulamasına başlanacak. Gerçekleştirilen çalışmalarla, bölgeye ulaşım sağlayan arterde konforun artırılması hedefleniyor.