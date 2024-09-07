Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yol bakım, onarım ve yenilemelerini aralıksız sürdürüyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca Elbistan’da çalışma gerçekleştirilen adreslere bir yenisi daha eklendi.

Yalıntaş - Aksakal Grup Yolu’nun deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan yaklaşık 3 kilometrelik kısmı sathi asfaltla yenilenecek.

Ekipler arterde zemin hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek sathi asfalt uygulamalarıyla yerleşim yerlerinin ilçe merkezine ulaşımı kolaylaşacak.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehrin kuzey ilçelerinden Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ın ulaşım standardının iyileştirilmesi noktasında yatırımların kesintisiz sürdüğü belirtildi.