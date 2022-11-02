Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerin ve kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun’un muhtelif mahallelerinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Ericek Mahallesi’nde 1 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt öncesi hazırlıklarını tamamlamak üzere. Temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından arterde sıcak asfalt uygulamalarına başlanacak. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Sırmalı Grup Yolu’nda da asfalt öncesi malzemeli bakım çalışmaları devam ediyor.

11 Bin Metrekare Kilit Parke

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Kavşut Mahallesi Sarısabak mevkiinde ve Küçükçamurlu Mahallesi Büyükkutu mevkiinde gerçekleştirdiği kilit parke uygulamalarında sona geldi. Çalışmalarla Sarısabak’a 6 bin, Büyükkutu’ya ise 5 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.