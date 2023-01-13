Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2022 yılında şehir genelinde meydana gelen acil müdahale gerektiren itfai olaylarda vatandaşların yanında olmaya, hızlı bir şekilde yardımına koşmaya devam etti. Profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla itfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gerçeği aratmayan tatbikatlarla da kadrosunu her geçen gün güçlendirdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen afet ve acil müdahale gerektiren olaylara kayıtsız kalmayarak araç ve personel desteğinde bulunan Büyükşehir İtfaiyesi, duyarlı davranışıyla da büyük takdir topladı.

7 Bin 429 Olaya Hızlı ve Etkin Müdahale

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; 21 istasyon, 81 araç ve 403 personel ile 2022 yılında yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını, boğulma ve diğer itfai olaylar olmak üzere toplamda 7 bin 429 olaya müdahalede bulundu. Yıl içerisinde şehir merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirdiği eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla toplamda 15 bin 581 kişiye ulaşan itfaiye ekipleri, 375 kişiye de ilk yardım eğitimi verdi. Yangınların önüne geçmek için yüzlerce çalışma gerçekleştiren Büyükşehir itfaiyesi, itfai olaylar toplamda 704 vatandaşın hayatını kurtardı.

3 Bin 540 Yangına Müdahale Edildi

Verilere göre 2022 yılında Kahramanmaraş’ta her 2 buçuk saatte bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri; 540 konut, 170 iş yeri, 86 fabrika, 379 araç ve lastik, 71 orman, 2 bin 107 bağ-bahçe-anız, 21 kamu binası-ibadethane-park, 101 trafo ve elektrik direği, 65 akaryakıt ve doğalgaz kaynaklı yangın olmak üzere toplamda 3 bin 540 yangına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçti.