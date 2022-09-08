Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent kültürünün korunması ve yaşatılması için anlamlı bir projeyi daha başlattı. Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ortaklığında hazırlanan “Geleneksel Ustalardan Geleceğin Ustalarına- Kahramanmaraş Hikâyesi” projesinde ilk toplantılar gerçekleştirildi. Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün (National Democratic Institute-NDI) Yerel Yönetimler ve Sivil Aktörler Arasındaki Katılımı Geliştirmek İçin Katılıyoruz Programı kapsamında desteklenen ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projenin sentez toplantıları; KSÜ Geleneksel El Sanatları Bölümü ile kentin Olgunlaşma Enstitüsü, KOSGEB, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileriyle gerçekleştirildi.

5 Asırlık Çarşıda Ustalar Ziyaret Edildi

Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatlarının korunması ve kadim mesleklerinin yaşatılması için fikirlerin değerlendirileceği proje kapsamında ustalarla da görüşmeler gerçekleştirildi. Şehrin 500 yıllık en eski ticaret ve üretim merkezlerinden Tarihi Kapalı Çarşı’da yapılan saha ziyaretlerinde zamana direnen yemenicilik, bakırcılık, külekçilik, yüncülük, demircilik, saraçlık, kalaycılık, semercilik ve keçecilik ustalarıyla fikir alışverişleri yapıldı. El sanatları temalarında medya ve dijital medya çalışmaları, sivil katılım ile yapılacak interaktif fikir yarışması ile devam edecek çalışmanın; sonuç raporunun hazırlanmasıyla proje safhası tamamlanmış olacak.