Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmak için ulaşım atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Onikişubat’ta bulunan Kazım Karabekir Mahallesi oldu.

Mahallenin kilit parke ile kaplı ana arteri olan Yabalıç Caddesi, sıcak asfaltla buluşturulacak. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 2 kilometre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip arterde kilit parkelerin sökümü gerçekleştiriliyor.

Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Yabalıç Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başlanacak. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Kazım Karabekir Mahallesi’nin ana caddesi yenilenerek bölgede ulaşım standardı artırılacak.

Editör: Yunus Firdevsoğlu