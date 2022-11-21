Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Program takvimi kapsamında, 23 Kasım Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Peygamber Efendimizin Aile Hayatı’ temalı konferans düzenlenecek.

Ayasofya Camii imamlığını üstlenen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

‘Mutlu Ailelerin Sırrı’ Konuşulacak

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında 23 Kasım Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Mutlu Ailelerin Sırrı’ temalı söyleşide Aile Danışmanı Dr. Ferhat Aslan, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek.

Saat 15.00’da başlayacak etkinlikte Dr. Aslan; aile kavramı, ailede mutluluğun yakalanması, çocukların pedagojik gelişimi ve ebeveynlerin çocukların hayatına etkisi gibi pek çok konuyu farklı açılardan ele alacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek her iki etkinliğe de tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.