Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, edebiyat otoritelerinden övgü alıyor. Arşiv çalışmalarıyla Kahramanmaraş’ın edebi değerlerini gün yüzüne çıkaran Kültür Yayınları, Türk edebiyatında ekol haline gelen Hamle Dergisi’nin de tıpkıbasımını yaparak yarım asır sonra okurlarla buluşturmuştu. Türkiye’nin edebiyat otoritelerinden Doğan Hızlan da yapılan çalışmayı Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün sahibi Gazeteci - Yazar Hızlan, “Dergi koleksiyonlarının araştırmacılar, eleştirmenler için ne ifade ettiğini bu çalışmaları yapanlar iyi bilir” ifadeleriyle köşe yazısında çalışmanın önemine değindi.

Kahramanmaraş’ın Hamlesi

Eserin edebiyat tarihine ışık tuttuğunu belirten duayen Yazar Doğan Hızlan, “Zamanın kullanılan hurufatından sayfa düzenine kadar birçok alanın tarihini bulursunuz. Yıllar önce yayımlanmış derginin yazarlarını, edebi anlayışını da öğrenirsiniz, derginin kimliğini de” cümlelerini kullandı. Köşe yazısının devamında Hamle Dergisi’ne dair örneklere yer veren Hızlan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün takdim yazısındaki satırlarını da alıntıladı: “Gelecekte yankılanacak her ses ve eylem ister bireyin, isterse toplumun olsun, varlığının güvencesi olur.”