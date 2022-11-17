Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde gençlere ve eğitime yönelik birçok çalışmaya imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirdi. Öğrencilerin bilgiye daha rahat ulaşabilmesini sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için şehir merkezinde ve ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm kütüphanelere ücretsiz wi-fi hizmeti kazandırıldı. Tüm kütüphanelerde ücretsiz wi-fi uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte bazı kütüphanelerde oluşan yoğunluğun önüne geçilerek öğrencilerin ikamet ettiği bölgedeki kütüphanelere yönelmeleri hedefleniyor. Uygulamadan duyduğu memnuniyeti belirten öğrenciler ise Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Başkan Güngör: Gençlerimizin Yanındayız

Gerçekleştirilen çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kahraman Gençlik uygulamamızı geçtiğimiz aylarda gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu platform üzerinden gençlerimize çeşitli hediyeler veriyoruz. Şimdi de ekiplerimiz altyapı hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm kütüphanelerde gençlerimize ücretsiz internet sağlıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.