Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçe merkezlerinde gerçekleştirdiği cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Pazarcık ilçe merkezinin en işlek arterlerinden Atatürk Caddesi oldu.

Trafik ve yaya sirkülasyonunun fazla olduğu ve ticaret merkezlerinin yoğun olarak konumlandığı 2 kilometre uzunluğundaki arter, sıcak asfalt uygulamalarıyla baştan sona yenilenecek.

Bir yandan bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da sıcak asfalt öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.