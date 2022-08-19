Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” kapsamında anlamlı bir eğitim programı hayata geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan programda; Büyükşehir Belediyesi’nin erkek personelleri odaklı olarak; kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kavramsal eğitimlerin verilmesi ve farkındalıkların kazandırılması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen faaliyet planıyla, ülke genelinde en az 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi de hedefler arasında.