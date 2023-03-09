Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren şehirde afet ve acil durum çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da yoğun gayret gösteriyor.

Vatandaşların toplu taşıma ihtiyacının karşılanması noktasında 16 hatla ücretsiz olarak seferlerini sürdüren Büyükşehir, günlük toplamda 3 bin vatandaşın ulaşımını sağlıyor.

Belediye otobüsleriyle sağlanan toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar; 15 Temmuz Millet Bahçesi, KSÜ Tıp Fakültesi, NFK Şehir Hastanesi, Kılavuzlu Park, Çocuk Hastanesi, Otogar, Doğukent, EXPO Alanı, KAFUM gibi pek çok noktaya ücretsiz ulaşım sağlayabiliyor.

Şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.