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Büyükşehir sokak kısıtlamasını fırsata çevirdi
KAHRAMANMARAŞ
07.02.2021, 10:39
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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