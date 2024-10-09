Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaya ve araç trafiğinde güvenliği sağlayarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için de trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve kırsal mahalle yollarında trafik kazası ve hava olayları dolayısıyla deforme olan levha ve uyarıcı işaretler yenilerken, sinyalizasyon sistemlerinin de tamirini gerçekleştiriyor. Ayrıca trafik akışını düzenlemek için arterlere kauçuk kasisler kazandırılırken, silinen yol çizgileri ve yaya geçitleri tekrar boyanıyor ve asfaltı yenilenen arterlerde yol çizgi çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin sağlanması, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi noktasında çalışmaların durmaksızın sürdüğü belirtildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR