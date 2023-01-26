Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Üniversite Kavşağı’ndan KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kadar uzanan arterde başlatılan yenileme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Arterde bir taraftan deforme olan ve ulaşım konforunu olumsuz etkileyen kilit parkeler sökülürken bir taraftan da söküm işlemleri ve zemin iyileştirme uygulamaları tamamlanan bölgeler sıcak asfaltla kaplanıyor.

Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi adına etaplar halinde gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Gidiş ve geliş yönleri baştan uca yenilenecek arter ile KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım çok daha rahat ve konforlu hale gelecek.