Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan bir tanesi de Üniversite Kavşağı’ndan KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kadar uzanan arter oldu. Deforme olan kilit parke nedeniyle ulaşım konforunu olumsuz etkileyen arterin gidiş ve geliş istikameti sıcak asfaltla baştan sona yenilenecek. Ekipler, arterde kilit parke söküm uygulamalarına başladı. Parkelerin söküm işleminin ve zemin iyileştirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlanacak. Baştan uca yenilenecek arter ile birlikte KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım çok daha rahat ve konforlu hale gelecek.