Düzenlendiği şehri dünyada büyük bir marka haline getiren EXPO’yu, başarılı lobi faaliyetleri ve etkileyici projelerle 2023 yılı için Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibi, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın tüm kesimleriyle çeşitli programlar aracılığıyla bir araya gelen Başkan Mahçiçek, hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projede sona gelmenin haklı gururuyla anlatıyor.

Başkan Mahçiçek, bu kez ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş’in yanı sıra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ile EXPO 2023 Sergi Alanı’nda bir araya geldi.

Burada misafirlerine EXPO 2023 Sergi Alanı’nda gelinen son noktayı anlatarak, Büyükşehir ile ilçe belediyelerine tahsis edilen alanları yerinde gösteren Başkan Mahçiçek, yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Gezide kendilerine tahsis edilen alanda incelemelerde bulunarak Başkan Mahçiçek’ten bilgiler alan davetliler ise geliştirdikleri projeleri hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirtti.

İstişareler sonrası misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, topyekûn Kahramanmaraş olarak EXPO 2023’e muhteşem şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirtTİ.

Program Başkan Mahçiçek’in davetlilerinin sorularını yanıtlamasıyla devam ederken, alan gezisinin ardından toplu hatıra fotoğrafları çekildi.