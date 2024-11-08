Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşımı kolaylaştırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Onikişubat ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nin yoğun kullanılan yollarından 93001. Sokak, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından modern yüzüyle hizmete açıldı. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından arterde gerçekleştirilen altyapı imalatlarının ardından, arterin genişliği iki katına çıkarıldı. Daha önce darlığı nedeniyle trafik akışında sıkıntılar yaşanan sokak, genişletme çalışmaları sayesinde araç geçişlerini rahatlatacak bir hale getirildi. Böylece bölgedeki trafik yoğunluğu azaltılarak sürücülere daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.

Ulaşım Konforu Arttı

Altyapı ve genişletme uygulamalarının ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi ile 93001. Sokak, dayanıklı ve pürüzsüz bir yüzeye kavuştu. Asfalt çalışmasının yanı sıra arterde yol çizgileri, yaya geçidi ve yönlendirme levhalarının imalatı da titizlikle gerçekleştirildi.

5 Milyonluk Yatırım

Yaklaşık 5 Milyon TL’lik bir yatırımla gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda Yamaçtepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesine de katkı sağladı. Başından sonuna kadar modern bir altyapıyla donatılan ana arter, bölge halkı tarafından olumlu tepkiler alırken, yolun yenilenmiş hali sürücüler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Muhtar Can: “Mahallemizin Standardı Yükseldi”

Yamaçtepe Mahalle Muhtarı Muhammet Anıl Can, “Mahallemizin en işlek arterlerinden 93001. Sokak’ta yaklaşık 2 aylık çok ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Caddemizde ilk önce altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Akabinde genişletme ve asfalt serimi de tamamlandı. Caddemiz alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilendi. Mahalle sakinlerimiz de çalışmalardan son derece memnun. Bu çalışmalarla mahallemizin standardı çok yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yolumuzun Eski Halinden Eser Yok”

Bölge esnaflarından Ökkeş Duman, “Bu yolumuz son derece kötüydü. Araç geçişlerinde çok toz duman oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz bizi bu olumsuzluklardan kurtardı. Yolumuz çok güzel bir şekilde yenilendi. Eski halinden eser yok şimdi. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.