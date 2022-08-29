Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Yaz Konserleri’nin üçüncü gününde Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş’ta sahne aldı. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe binlerce müziksever akın etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Yavuz Bingöl, Kahramanmaraşlılara müzik ziyafeti yaşattı. Kendi eserlerinin yanı sıra “Beyaz Giyme Toz Olur”, “Neredesin Sen”, “Ağlama Anne”, “Leylim Ley” ve “Bu Gala Daşlı Gala” gibi hafızalara kazınan pek çok eseri de seslendiren Bingöl’e müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Âşık Mahzuni Şerif’ten “Mevlam Gül Diyerek İki Göz Vermiş” ve Abdurrahim Karakoç’un kaleme aldığı “Mihriban” adlı eserleri de seslendiren Yavuz Bingöl, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Renkli anlara sahne olan konserde Yavuz Bingöl, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın kaleme aldığı bir eseri de Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

Şiir ve Edebiyatın Başkenti

Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yavuz Bingöl, “Kahramanmaraş’a ilk defa geliyorum. Gerçekten Kahramanmaraş şiir ve edebiyatın başkenti olarak biliniyor. Bu topraklar çok büyük şairler, yazarlar ve ozanlar yetiştirdi. Bu etkinlikte bir araya gelmemize vesile olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bey’e çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede tekrardan bir araya geleceğiz” dedi.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Katılımlarından dolayı usta sanatçı Yavuz Bingöl’e teşekkür ederek çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Şen, “Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Yaz Konserleri kapsamında usta sanatçı Yavuz Bingöl’ü şehrimizde misafir ediyoruz. Bu güzel etkinlikte bizlerle birlikte olan Yavuz Bingöl’e teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde birbirinden güzel etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gençlere Türküyü Sevdirdi

Konser sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Öncelikle Yavuz Bingöl kardeşimizi şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yavuz Bingöl, gençlere türküleri sevdirmesi ve Anadolu topraklarının tercümanı olması dolayısıyla çok değerli bir sanatçımız. Bu güzel etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.