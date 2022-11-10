Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerin ve mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Andırın ilçesinde Gökgedik Mahallesi oldu. Ekipler, Kabacalar mevkiine ulaşım sağlayan, Andırın ile şehir merkezi arasındaki ulaşımda alternatif güzergâh olarak kullanılan ve darlığı sebebiyle trafik güvenliğini tehlikeye atan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterde genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalarla genişliği 5 metreden 10 metreye çıkarılacak arterde ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Ulaşım Sorunumuz Büyükşehir’le Çözüme Kavuşuyor

Çalışmaların bölge için önemine değinen Gökgedik Mahalle Muhtarı Zekeriya Bucak, “Kabacalar mevkiine ulaşım sağlayan yolumuz, Andırın ile Kahramanmaraş arasında alternatif güzergâh oluşturduğu için çok yoğun olarak tercih edilen bir arter. Şehir merkezine olan ulaşımımızı önemli ölçüde kısaltıyor. Ancak burası çok dar olduğu için araç geçişlerinde sorun teşkil ediyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi burada genişletme çalışmalarına başladı. Yolumuzun genişliği 2 katına çıkarılıyor. Ulaşım sorunumuz Büyükşehir’le çözüme kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.