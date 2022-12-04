Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olan, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ‘Mucize Hayatlar – Notalar’ temalı konser etkinliği düzenledi.

Sevgi Her Engeli Aşar mottosuyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, 3 Aralıkta yapılan etkinlikler hakkında Aksu Haber'e açıklamalarda bulundu.