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Büyükşehir’den Elbistan’a atıksu arıtma tesisi
KAHRAMANMARAŞ
21.01.2021, 14:44
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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