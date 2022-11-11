Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezi, ilçe, kırsal mahalle ayırt etmeksizin şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Göksun’un kırsal mahallelerinden Küçükçamurlu da yer aldı. Ekipler, Küçükçamurlu Mahallesi Büyükkutu mevkiinde gerçekleştirdiği kilit parke çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarla Büyükkutu’nun yolları 5 bin metrekare kilit parke ve bordür uygulamalarıyla yenilendi. Meryemçil mevkiinde ise gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye toplamda 3 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak.

Kavşut’tan Başkan Güngör’e Teşekkür

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun ilçesinde Kavşut Mahallesi Sarısabak mevkiinde gerçekleştirdiği kilit parke ve bordür çalışmalarında sona geldi. Ekipler tarafından mahalleye toplamda 6 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılıyor. Mahalle yollarının Büyükşehir Belediyesi ile yenilendiğini belirten Kavşut Mahalle Muhtarı Zeki Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.